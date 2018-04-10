Степан Барна: В системі e-health на Тернопільщині уже зареєстровано 2/3 амбулаторій

10/04/2018 Розмір тексту:

Роботу в областях в напрямі реформування системи охорони здоров’я, якісно-новий підхід до надання медичних послуг, підписання декларацій із сімейними лікарями, а також координацію роботи медзакладів через Національну службу охорони здоров’я обговорили під час Всеукраїнської скайп-наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка.

Про те, яку роботу проведено в даному напрямі у Тернопільській області, доповів очільник краю Степан Барна.

У ході селекторної наради Павло Розенко звернувся до керівництва Міністерства охорони здоров’я та глав обласних державних адміністрацій з вимогою забезпечити ефективне впровадження медичної реформи на всіх рівнях.

«Вимагаю від МОЗ і ОДА жорсткої реакції на саботаж медичної реформи. На кожен факт створення штучних перепон для налагодження системи має бути миттєва реакція, кого б це не стосувалося, – чи чиновника будь-якого рівня, чи головного лікаря, – аж до звільнення. Якщо людина не може забезпечити швидкого впровадження реформи, значить вона працює не на своєму місці», – сказав Віце-прем’єр-міністр.

Павло Розенко доручив керівництву МОЗ спільно з органами місцевої влади провести масштабну роз’яснювальну роботу щодо впровадження медреформи у кожній області. «Ваші робочі кабінети на декілька місяців потрібно перенести в області і організувати потужну роз’яснювальну роботу в кожній області. Нам дуже важливо зрозуміти системні проблеми на старті і швидко їх вирішити. В перші місяці, нам дуже важливо налагодити ефективний зв’язок із громадянами, щоб система вчасно і в повному обсязі запрацювала», – зазначив він.

У свою чергу голова Тернопільської ОДА Степан Барна поінформував, що в області досить активно працюють в напрямі реалізації медреформи, зокрема, комп’ютеризували медзаклади й тепер лікарі 100-відсотково мають доступ до мережі Інтернет.

«В системі e-health у нас уже зареєстровано 146 амбулаторій із 215-ти, тобто 2/3. Зареєстровано також 157 лікарів. 3 980 жителів області підписали декларації із сімейними лікарями. Наразі ми чекаємо на порядок використання коштів, що є актуальним в питаннях реалізації медичної реформи, а також за ініціативи Президента України Петра Порошенка – й реалізації проектів будівництва амбулаторій. На розвиток сільської медицини Тернопільщина отримала 179 млн. грн. Ми запланували побудувати 19 нових амбулаторій, закупити 134 автомобілі для сімейних лікарів, а решту коштів спрямувати на покращення обладнання в амбулаторіях області. Що стосується «Доступних ліків», то по цій програмі працюють 258 аптек», – повідомив Степан Барна.

Він також акцентував, що медреформа сьогодні потрібна і Тернопільщина повністю декларує підтримку змінам, які відбуваються в країні, бо гірше, як наголосив Степан Барна, ніж було дотепер в медицині вже бути на може!