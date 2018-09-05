Степан Барна: В області реалізовується 35 інвестиційних проектів у різних сферах діяльності

05/09/2018 Розмір тексту:

Стратегічною метою побудови нової Тернопільщини є формування конкурентоздатної економіки, що в подальшому підвищить рівень життя мешканців області. Про це наголосив голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна під час 28-го Економічного Форуму в місті Криниця-Здруй Малопольського воєводства Республіки Польща.

Нагадаємо, на Форумі діє виставковий стенд Тернопільської області — єдиного представленого регіону України.

«Тернопільщина повинна стати регіоном з сильною економікою, передовими інноваціями та комфортними умовами для ведення бізнесу. Відтак першочергове наше завдання — це створити сприятливий інвестиційний та бізнес-клімат. В області проводиться робота, спрямована на скорочення кількості дозвільних процедур, що унеможливить безпідставний тиск на бізнес», — наголосив очільник області.

У той же час важливим є елемент застосування новітніх електронних технологій, підкреслив Степан Барна. За його словами, запровадження онлайн систем змінює саму сутність відносин влади-бізнесу-громадян та є одним із інструментів протидії корупції.

«У результаті створення комфортного середовища для розвитку бізнесу, торік і впродовж першого півріччя 2018 року в області зареєстровано майже 8 тисяч суб’єктів господарювання, — повідомив очільник області. — Від початку року в приватному секторі робочими місцями забезпечено понад 32 тисячі осіб (на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року). Станом на 1 липня поточного року в області реалізується 35 інвестиційних проектів у різних сферах діяльності. Впродовж першого півріччя в економіку області вкладено майже 3 млрд гривень капітальних інвестицій».