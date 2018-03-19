Степан Барна: Українці за кордоном є добрими промоутерами нашої держави в світі, а тому ми прагнемо відновити спілкування і готові до співпраці з ними! ВІДЕО

19/03/2018 Розмір тексту:

Українська діаспора – це понад 20 млн. українців в світі, які є добрими промоутерами нашої держави на міжнародному рівні. Тому сьогодні ми активно працюємо в тому напрямі, щоб відновити спілкування зі всіма закордонними українцями та готові до співпраці з ними! Це підкреслив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час відкриття тренінгового проекту для молодих лідерів із представників української діаспори «Молодіжний лідер СКУМО», які приїхали до нас із 12 країн світу.

Мета проекту, який організовує Світовий конгрес українських молодіжних організацій спільно з Тернопільською обласною державною адміністрацією, – це підготовка майбутніх лідерів серед представників молодіжних організацій діаспори; проведення з ними системної роботи для розвитку кращих здібностей, визначення потенціалу та талантів; активне залучення в процеси розвитку молодіжного діаспорного руху та Світового конгресу українських молодіжних організацій; розбудові діаспорних структур задля кoнсoлiдацiï світового українства, збереження національно-культурної самобутності та змiцнення iснуючих і налагодження нoвих кoнтактів. Триватиме тренінговий проект з 18 до 24 березня.

«Хочу подякувати представникам всіх країн, які ви сьогодні представляєте за те, що на особистому рівні, на рівні громадському та політичному піднімаєте і ставите як пріоритет питання територіальної цілісності нашої держави. Дякуємо вам за те, що ставити також питання перед світовою громадськістю про визнання анексованого Криму територією України, і що також піднімаєте питання про звільнення й повернення Донбасу! Українці в світі мають робити все для того, щоб Україна була не об’єктом, а суб’єктом прийняття рішень на міжнародній арені. Тому для нас важливо, щоб ми будували майбутнє з усіма країнами, котрі нас сьогодні підтримують!», – наголосив Степан Барна.

Тернопільська область, за його словами, робить багато кроків назустріч українській діаспорі. Вона готова й відкрита для зустрічей, для співпраці, для обміну досвідом та спілкування.

«Ми зацікавлені у співпраці з українською діаспорою, щоб донести меседж, який буде стимулювати закордонних українців повертатися додому. Саме тому, напрацьовуємо стратегію повернення українців додому і вже готові запропонувати умови, котрі дадуть можливості вкладати гроші у розвиток економіки області і створювати власні підприємства. Ми гарантуємо їм абсолютну підтримку у реалізації бізнес-ініціатив. А також зацікавлені, щоб люди реалізовували себе на прикладі створення кооперативів та фермерських господарств. Адже сьогодні, виходячи з тих умов, які ми створили в Тернопільській області, наш регіон належить до трійки лідерів серед найбільш привабливих інвестиційних регіонів», – поінформував голова ОДА.