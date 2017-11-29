Степан Барна: Центри підтримки підприємництва – це можливість для утворення нових суб’єктів господарювання та для реалізації бізнес-ініціатив

28/11/2017 Розмір тексту:

Тернопільська область має добрий досвід співпраці з проектом польської допомоги для України, а саме з представниками Уряду Польщі, які активно долучаються до співпраці та підтримки українського бізнесу. Таким яскравим завершення року підприємництва на Тернопільщині, яким був проголошений 2017 рік, буде реалізація проекту створення центрів підтримки підприємництва. На цьому наголосив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час відкриття першого Регіонального центру підтримки підприємництва в області.

«Ми розпочинаємо працювати з Тернополя. Надалі такі центри ще будуть створені у Чорткові, Бережанах і в Кременці, що дозволить отримати консультативну допомогу для представників бізнесу в питаннях реалізації спільних інвестиційних проектів, залучення інвестицій, а також консультацій щодо можливостей бізнесу на території Тернопільської області», – зауважив Степан Барна.

Цей рік, за його словами, для області достатньо продуктивний. Адже загальна сума капітальних інвестицій лише в реальний сектор економіки дала можливість інвестувати бізнесу в області майже 4,4 млрд. грн. А це на 50% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

«Це достатньо добра динаміка, яка свідчить про те, що бізнес як і зовнішній, так і внутрішній може вкладати в розвиток економіки. І найважливіше, цього року ми отримали позитивну динаміку не тільки по обсягах капітальних вкладень, а й по реєстрації нових суб’єктів господарювання. Майже 5 тисяч фізичних осіб підприємців та підприємств зареєструвалися в Тернопільській області, які створили понад 6 500 нових робочих місць. Станом на сьогоднішній момент ми зацікавлені працювати в напрямку утворення центрів підтримки підприємництва. Сподіваюся, що це дасть нам можливість додатково напрацювати спільну стратегію, яка створить умови для розвитку бізнесу в Тернопільській області і налагодить відносини між бізнесом Тернопільщини, Польщі та інших країн. Перш за все, для нас неоціненним є досвід, а також можливість програми обміну та стажування наших підприємців у Польщі. І окремо висловлюю подяку нашим польським партнерам за придбання обладнання для центру підтримки підприємництва, яке було закуплено за рахунок програми польської допомоги для України. Вірю в те, що експертна підтримка наших ініціатив, утворення регіональних бізнес-інкубаторів дасть конкретний результат для утворення нових суб’єктів господарювання, а також для реалізації нових бізнес-ініціатив», – підкреслив голова ОДА.

Нагадаємо, функціонуватиме Регіональний центр підтримки підприємництва у Тернопільській обласній державній адміністрації за адресою вул. Грушевського, 8, каб. 837. Тел.: (0352) 52-33-83, 25-25-85. Тел. мобільний: (098) 648-60-86; e-mail: ternopil.vrp@gmail.com.