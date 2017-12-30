Степан Барна: Троє наших хлопців повернулися з полону – а це означає, що одна із страшних сторінок війни для нас перегорнута. ФОТО

30/12/2017 Розмір тексту:

Сьогодні ми щасливі, що перегорнули для себе одну із страшних сторінок війни, і троє наших хлопців з Тернопільської області Олексій Кодьман, Василь Гулька та Володимир Бачинський повернулися з полону живими-здоровими.

На цьому наголосив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час зустрічі бійців з нашого краю, які понад два роки перебували у полоні луганських та донецьких бойовиків.

74 військовополонених, серед яких було й троє наших земляків, звільнили 27 грудня. Тернопільщина зустріла своїх Героїв над ранок 30 грудня. «Емоції радості, щастя, хвилювання та безмежної любові, – зазначив Степан Барна, – сьогодні відчувають не тільки родини, які зустрічають своїх синів, чоловіків, братів… Я також переймався цієї проблемою, відчував її протягом останніх двох років, бо часто бачився з родинами, спілкувався з ними, чув багато прохань, клопотань, молитов щодо повернення хлопців з полону. І найважливіше те, що всі троє Олексій, Василь та Володимир повернулися додому. Це сталося завдяки спільній роботі Президента України Петра Порошенка та команди, яка вболівала за визволення полонених».

Степан Барна наголосив: дуже важливо, що ми нарешті перегорнули для себе одну із страшних сторінок цієї жахливої бандитської війни, котра має місце сьогодні на Сході України. «Тепер наше завдання – зробити все, щоб хлопці максимально повернулися до життя, створити їм умови для їхньої самореалізації. Я у розмові чув, що є бажання продовжити службу в Збройних силах України, буду цьому тільки радий, і будемо підтримувати їх та допомагати», – підкреслив голова ОДА.

Він також нагадав, що від обласної державної адміністрації є підтримка бійців та їхніх родин. Зокрема, цього року розпочали фінансувати програму підтримки родин військовополонених. Також за рахунок обласного бюджету забезпечують оздоровлення в санаторіях області військових, демобілізованих та їхніх сімей.