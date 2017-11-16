Степан Барна: Тернопільщина має перспективу розвитку двосторонньої співпраці з Китаєм

16/11/2017 Розмір тексту:

Міжнародна співпраця Тернопільської області з року в рік відзначається все більшою багатовекторністю, а її економічний інтерес стає дедалі багатограннішим. На цьому наголосив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час участі у ІІ Українському форумі Шовкового шляху. Зокрема, очільник Тернопільщини взяв участь у панельній сесії «Торгівля і е-комерція. Інвестиційне співробітництво».

Участь Тернопільщини у цьому форумі, за словами Степана Барни, є дуже важливим кроком на шляху зміцнення й подальшого розвитку двосторонніх економічних відносин у світовому співтоваристві.

Принагідно голова ОДА поінформував, що зовнішньоторговельне співробітництво малого і середнього бізнесу області, будучи невід’ємною складовою процесу економічного розвитку Тернопілля, формує лише позитивні тенденції. Тільки за 7 місяців цього року зовнішня торгівля товарами зросла на понад 30% і сягнула 390 млн. дол. США. А торговельними партнерами області є понад 90 країн світу. І їх кількість постійно зростає.

«У контексті сьогоднішнього форуму хочу виділити безпосередньо співпрацю Тернопільщини з Китайською Народною Республікою. За січень-липень цього року торговельний оборот товарами області з Китаєм склав 11 млн. дол. США. І хоча це невеликий відсоток у загальному обсязі зовнішньої торгівлі з країнами світу (3%), проте на азійському ринку це – 28% загального обсягу торгівлі товарами області», – зазначив Степан Барна.

Також він акцентував, що Тернопільщина та Китайська Народна Республіка мають перспективу розвитку двосторонньої співпраці. Адже підприємства агропромислового комплексу області пропонують широку номенклатуру сільськогосподарської продукції на китайський ринок. Це і зернові культури, м’ясну і молочну продукції, плодоовочеві консерви, фруктові соки і цукор, спиртову продукцію та багато інших товарів.

«Беззаперечно, іноземні інвестиції – це основне джерело отримання новітніх конкурентоздатних технологій. Тому вірю, що сьогоднішня зустріч означатиме для усіх нас новий виток у розвитку взаємовигідного двостороннього співробітництва та надасть необхідного імпульсу нашому спільному майбутньому економічному зростанню. Досягнувши нових мостів співпраці, зможемо досягти нових горизонтів. Бажаю усім нам натхнення на подальші звершення та позитивних результатів співпраці!», – підкреслив голова ОДА.