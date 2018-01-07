Степан Барна: Святвечір з солдатами – це добра традиція, щоб кожен із хлопців відчув свято далеко від дому. ФОТО

07/01/2018 Розмір тексту:

Спільне проведення традиційних для України свят, особливо релігійних, створює тісний зв’язок між нашими захисниками і громадою. У цьому переконаний голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна. І саме тому, вже третій рік поспіль Святий вечір проводить з військовослужбовцями. Цьогоріч він вечеряв із солдатами Чортківської військової частини.

«Дуже важливо, щоб кожен солдат, який служить сьогодні на Тернопільщині, мав відчуття свята, відчував підтримку влади та народу. Особливо, виходячи з того, що в нашій області служать хлопці з Луганщини, Закарпаття, з Одеси. Їхнє завдання надзвичайно важливе, адже вони виконують святий обов’язок – захисту Вітчизни. Тому для нас пріоритетно наповнити їх енергією, дати відчуття єдності та свята, а також, дотримуючись наших релігійних традицій, дозволити їм відчути дух Різдва на відстані від їхніх домівок та рідних», – зазначив Степан Барна.

Він наголосив, що такі заходи вже є традиційними. Наприклад, у 2016 році очільник Тернопільщини провів Щедрий вечір із воїнами артилерійської бригади, участь у якому взяли й інші представники влади, депутати міської ради, громадські активісти. А то на Щедрий вечір 2017 року Степан Барна їв кутю із бійцями другого стрілецького батальйону Національної гвардії України.

Водночас, на Святвечір до інших військових з’єднань цьогоріч завітали й заступники голови ОДА. Зокрема, Юрій Юрик повечеряв із бійцями тернопільської артилерійської бригади, Ігор Вонс відвідав військовий Національної гвардії України, а Олег Валов зустрів різдвяну зірку із солдатами Бережанської військової частини. Вечеряли, колядували і щастя-здоров’я бажали…