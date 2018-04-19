Степан Барна: Створення єдиної помісної православної церкви – це питання нашого остаточного унезалежнення від Москви!

18/04/2018 Розмір тексту:

Багато православних громадян України хочуть мати єдину автокефальну церкву. Про це також свідчать численні опитування і це також є доцільним в умовах російської агресії, адже єдина помісна православна церква – це саме те, щоб об’єднує та гуртує українців. Так вважає голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Україні – українську церкву! Саме така позиція й бажання Президента України Петра Порошенка. І сьогодні Україна як ніколи близька до появи власної помісної православної церкви. Про це свідчать й прихильність патріарха Вселенського Варфоломія та синоду у Константинополі. І, власне, звернення до Вселенського Патріарха про надання Томосу про автокефалію уже подали Президент України, Верховна Рада та єпископи УПЦ КП та УАПЦ. На цій основі і має конституюватися визнана Константинополем помісна Церква.

«Цього тижня звернення до Вселенського вже підписали всі єпископи УПЦ Київського Патріархату. У вівторок вранці пройшов Архієрейський Собор УАПЦ. Майже всі її єпископи також поставили автографи під листом до Його Всесвятості. Тепер справа за тим, аби представники церкви московського патріархату проявили українську, патріотичну позицію й підписали звернення. Бо питання про створення єдиної помісної церкви вже виходить за межі церковного. Це питання нашого остаточного унезалежнення від Москви. Це така ж важлива справа, як здобуті безвіз та Угода про асоціацію з Євросоюзом, як боротьба за членство ЄС та вступ до НАТО», – наголосив Степан Барна.