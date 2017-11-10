Степан Барна: Співробітництво з Люблінським воєводством – це можливість залучення нових інвестицій в економіку області. ФОТО, ВІДЕО

10/11/2017 Розмір тексту:

Співпраця з Польщею для України дуже важлива. Саме тому ми маємо будувати взаємовідносини не тільки на рівні держав, а й співпрацювати між воєводствами та областями України. На цьому наголосив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час перебування у польському місті Люблін у рамках Європейського тижня інновацій.

Він підкреслив, що співпраця між Люблінським воєводством і Тернопільською областю є надзвичайно цікавою не тільки з точки зору реалізації спільних проектів, а й отримання відповідного досвіду, який тривалий час тут реалізовується.

«Нас дуже цікавить створення умов для реалізації бізнес-проектів і залучення потенційних інвесторів на території Тернопільської області. Сподіваюся, що підписання протоколу намірів про співробітництво між Тернопільщиною та Люблінським воєводством буде новим майданчиком для промоції нашого краю в Польщі з метою залучення інвестицій для створення нових робочих місць. Водночас, це дозволить залучати людей до роботи саме в Тернопільській області, а не відправляти їх на заробітки за кордон», – зауважив Степан Барна.