Степан Барна: Щоб не виникало заборгованості, необхідно витримувати головних принципів діяльності лікувальних закладів області. Їх перевіркою займуться правоохоронні органи! ВІДЕО

23/12/2017 Розмір тексту:

Всі лікувальні заклади області, де виникла заборгованість, зможуть її ліквідувати завдяки ініціативі голови Тернопільської обласної державної адміністрації Степана Барни та народних депутатів України від Тернопільщини, які змогли донести потребу у цих коштах Прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману.

Таким чином, на погашення заборгованості кошти виділять із обласного бюджету – понад 8 млн. грн. та з Державного бюджету – більше 65 млн. грн., за що у п’ятницю, 22 грудня, проголосували депутати на сесії обласної ради. Це, за словами Степана Барни, вагомий крок з боку держави на підтримку районів, які допустили таку ситуацію у себе на місцях.

Буквально кілька днів тому до голови ОДА звертались працівники Залозецької номерної районної лікарні №2 Зборівського району з проханням допомогти із виплатою заробітних плат і вже найближчим часом гроші надійдуть на рахунки лікарень.

Ситуацію, що склалася, Степан Барна прокоментував під час сесії облради. «Номерна лікарня в Залізцях чи районні лікарні, які є в області, не перебувають на балансі обласного бюджету, а перебувають на балансі районних рад та громад Тернопільщини. Я ж, як голова облдержадміністрації, відповідаю за гроші державної медичної субвенції, яка розподіляється пропорційно до кількості населення. Якщо в нас в області 1 млн. 50 тис. жителів, то ми отримали медичну субвенцію в розмірі 1 млрд. 200 тис. грн. А тому заборгованість, яка виникає на місцях, – пов’язана або з бездіяльністю районної ради, або з бездіяльністю головного лікаря, який не витримує принципів штатного розпису, визначених наказом Міністерства охорони здоров’я», – наголосив Степан Барна.

Водночас, на прикладі Лановецької лікарні, де також виникла заборгованість по зарплатах, він пояснив, що склалася вона через невідповідність кількості персоналу (300 працівників) до кількості ліжко-місць (150). Внаслідок чого на одного хворого – два працівники, які працюють на не повному навантаженні, тоді як на бюджет лягає повне навантаження, а відтак – формується заборгованість.

«Якщо громада прийняла на баланс Залозецьку лікарню, то вона має нести персональну відповідальність разом з районною лікарнею за утримання працівників. З мого боку зроблено все для того, щоб вирішити цю проблему. Станом на сьогоднішній момент буде перерозподілено понад 8 млн. грн. на районні лікарні, де дана заборгованість уже є, і в тому числі 500 тис. грн. на Залозецьку лікарню з обласного бюджету. Ці кошти надійдуть в лікувальні заклади області до 1 січня. А завдяки народним депутатам України від Тернопільщини Тараса Юрика, Миколи Люшняка, Ігоря Побера, Романа Заставного, Олега Барни постановою Кабінету Міністрів нам виділено ще додаткових 65 млн. 351 тис. грн. стабілізаційної дотації. Таким чином, до 7 січня ми закриємо борги по зарплатах по всій області. Але хотів би відзначити, що дані кошти ми могли спрямувати на вирішення інших питань, натомість ліквідовуємо заборгованість, котра не нами була сформована», – зауважив очільник Тернопільщини.

При цьому він підкреслив, що й надалі буде принципово стояти на дотриманні головних принципів діяльності лікувальних закладів краю, бо якщо вони не будуть дотримані, то винні у цьому мають нести відповідальність.

«Я підготую доручення правоохоронним органам Тернопільської області провести перевірку стосовно дотримання головними лікарями постанов Кабінету Міністрів України та наказу Міністерства охорони здоров’я щодо забезпечення виконання формули відносно кількості населення і ліжко-місць, аби надалі уникнути таких ситуацій», – поінформував Степан Барна.