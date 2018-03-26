Степан Барна: Робимо усе для того, щоб медичні послуги були якісними та доступними!

26/03/2018 Розмір тексту:

Завдяки ініціативі Президента України Петра Порошенка 5 мільярдів гривень, які були повернуті із вкрадених Януковичем грошей будуть спрямовані на загальнодержавному рівні на розвиток сільської медицини – саме на цю ланку, з якою найчастіше стикаються люди. Наша область на реалізацію цієї ініціативи отримає приблизно 179 млн. грн. Про це зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час прес-конференції, присвяченій даній темі.

«Наша стратегія – кардинально змінити ті підходи, котрі до сьогодні мали місце у медицині. Саме тому, коли мене запитують, чи я прихильно ставлюся до медичної реформи. Відповідаю, що так, адже гірше вже бути не може! Будь-який крок, який ми зараз зробимо в напрямі осучаснення та надання медичних послуг, уже має позитивну динаміку», – підкреслив Степан Барна.

Відтак, медична реформа має охопити 4 ключових аспекти: створення умов для забезпечення громадян якісними та доступними медичними послугами; підняття значущості престижу професії лікаря; створення сучасної інфраструктури охорони здоров’я та покращення матеріально-технічної бази.

Електронна медицина E-Health

За словами очільника Тернопільщини, реформування первинної ланки медичної допомоги визначило кілька аспектів. Зокрема, минулого року в області презентували електронний реєстр пацієнтів з повним програмним забезпеченням, на який було скеровано майже 500 тис. грн. з обласного бюджету. Завдяки цьому кожен житель краю має змогу користуватися електронною карткою пацієнта, на якій міститься вся базова й необхідна інформація. Її, у випадку меддопомоги, можна зчитати за допомогою QR-коду. Крім того, мережа первинної ланки медичної допомоги в області повністю забезпечена комп’ютерами й підключенням до інтернету, що уже дозволяє залучати сучасні засоби медичної допомоги через єдину систему охорони здоров’я.

Заклади охорони здоров’я стануть комунальними некомерційними підприємствами

Водночас, Степан Барна поінформував, що у ході медичної реформи, в області маємо провести організаційні заходи щодо перетворення закладів охорони здоров’я в комунальні некомерційні підприємства.

«Багато хто скаже: невже ми комерціалізуємо медичну послугу? Насправді, не йдеться про її комерціалізацію. А говоримо про те, що будь-яка послуга має ціну. Інше питання, хто буде за неї платити. На першому етапі абсолютно повністю всі медичні послуги «закриватиме» держава. На другому етапі, якщо ми перейдемо на рівень страхової медицини, – то страхові компанії. При цьому, суть медичної реформи у тому, щоб людина сама вибирала, де їй краще лікуватися та у якого лікаря, адже тепер гроші ітимуть за пацієнтом. Відтак, з 1 квітня стартує національна кампанія з вибору сімейного лікаря й підписання з ним декларації. Декларація підписується безстроково і діє до моменту, поки ви не вирішите змінити лікаря», – повідомив Степан Барна.

Роль децентралізації в розвитку сільської медицини

Елементом державної політики є також реформа місцевого самоврядування – децентралізація. Вона має передбачати не тільки удосконалення рівня надання медичних послуг, а й його співфінансування.

«Така політика має передбачати підтримку первинної ланки меддопомоги з боку об’єднаних територіальних громад, щоб ті ресурси, котрі сьогодні вливаються завдяки реформі децентралізації також були спрямовані на якісні медичні послуги. Якщо ми, як держава, беремо на себе питання технічного забезпечення, то громади мають відповідати за матеріальні або капітальні видатки, пов’язані з облаштуванням і створення умов для лікаря», – наголосив Степан Барна.

Вакансії для сімейних лікарів

Він також поінформував, що станом на 1.01.2018 року в області зареєстровано 643 штатних посади лікарів загальної практики – сімейної медицини, зайнято 567 посад.

«Маємо ще 76 вакансій лікарів загальної практики – сімейної медицини. У цьому напрямі ми готові працювати спільно з медичним університетом, з головними лікарями, щоб забезпечити область кваліфікованими кадрами. Адже виходить нелогічно – медуніверситет у нас є, а кадрів не вистачає», – зауважив голова ОДА.

Формування мережі первинної ланки медицини

Наявна мережа первинної ланки краю – це 20 центрів первинної медико-санітарної допомоги, 215 амбулаторій загальної практики, 734 фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пункти. З них уже вдалося реконструювати приблизно 45 об’єктів і спрямувати на 17 млн. грн. капітальних вкладень. Крім цього, в регіоні створено 40 об’єднаних територіальних громад, у 12-ти з яких функціонують медичні заклади первинної ланки, як окремі юридичні особи.

Також Степан Барна поінформував, що в області сплановано оптимальну мережу закладів охорони здоров’я, які забезпечують медичне обслуговування населення у сільській місцевості з урахуванням кількості населення, рівня розвитку інфраструктури, доступності надання медичної допомоги, а також потенційних адміністративних центрів спроможних територіальних громад. До цієї спроможної мережі ввійшли 17 районних центрів первинної допомоги, 178 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, в тому числі: 76 амбулаторій групової практики, 102 амбулаторії монопрактики.

Будівництво та реконструкція амбулаторій

«Елементом нашої спільної політики також є не лише покращення якісно-кадрового потенціалу. Ми поставили собі за мету вивчити проблематику амбулаторій, котрі були побудовані в міжвоєнний період, щоб реконструювати їх в амбулаторії, ефективні для надання меддопомоги людям, – зазначив Степан Барна.

Згідно з цією стратегією планується здійснити будівництво 18-ти амбулаторій загальної практики сімейної медицини, з них – 11 амбулаторій на 1-2 лікарів з житлом, 4 амбулаторії на 1-2 лікарів без житла і 3 амбулаторії на 3-4 лікарі без житла. При розрахунках, як наголосив Степан Барна, виходили з того, де є найбільш відчутна проблематика з якістю та умовами надання медичних послуг. До того ж в області планується реконструкція ще 47 діючих амбулаторій.

Покращення матеріально-технічного забезпечення

«Водночас, ми розуміємо, що навіть з комфортними умовами, але без сучасного обладнання лікар нічого не зможе вдіяти. Тому щонайменше 80 млн. грн. субвенції на розвиток сільської медицини буде спрямовано на придбання медичного обладнання. При цьому, надання медичної допомоги має бути вчасним, тому лікар має бути мобільним. Для цього в області плануємо придбати 134 автомобілі з розрахунку: одна амбулаторія – один автомобіль. І це ще раз говорить про те, що ніхто не ставить собі за мету знищити медицину. Навпаки робимо усе для того, щоб медичні послуги були якісними та доступними!», – підсумував Степан Барна.