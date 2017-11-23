Степан Барна: Професійно-технічна освіта в області повинна працювати. І для цього ми вкладаємо кошти в сучасні лабораторії

23/11/2017 Розмір тексту:

Професійно-технічна освіта – це достатньо серйозна складова з точки зору майбутнього нашої держави. Саме тому нам потрібні фахівці робітничих професій, щоб конкурувати на ринку праці. На цьому наголосив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час відкриття навчально-практичного центру «Sniezka» на базі Тернопільського вищого професійного училища №4 ім. М. Паращука.

«Сьогодні ми стикнулися з проблемою, коли відкриваються підприємства, але немає фахівців, які б на них працювали. Саме тому ми працюємо над тим, щоб зробити професійно-технічну освіту сучасною та адаптованою до потреб і вимог часу. Бо не можна тракториста навчати на тракторі 1970-их чи початку 1980-их років, як не можна навчати комбайнера на «Ниві», тоді як весь сучасний світ користується новими видами сільськогосподарської техніки. І найважливіше, що, забезпечивши якісні знання, фахові працівники матимуть можливість для самореалізації та розвитку в нашому краї, адже професійний працівник – рівнозначне високооплачуваний працівник», – зазначив Степан Барна.

Також він акцентував, що, зважаючи на всі ці фактори, в області вже працюють над переобладнанням 17 лабораторії професійно-технічних училищ.

«Влітку ми вклали гроші в сучасне обладнання і відкрили лабораторію сантехніка в професійно-технічному училищі в Заводському Чортківського району. Надалі плануємо відкриття столярної лабораторії на базі коледжу політехнічного університету. Хочемо відкривати швейну лабораторію на базі Кременецького професійного училища, в яку вкладемо майже 400 тисяч гривень бюджетних коштів. Більше того, за рахунок коштів Державного бюджету плануємо відкрити лабораторію трактористів і комбайнерів на базі професійно-технічного училища в Шумську. Адже якщо ми хочемо, щоб професійно-технічна освіта в області функціонувала, працювала, а діти мали перспективу, то мусимо підтримувати підготовку кадрів. І тоді випускники будуть мати роботу в Тернопільській області і в Україні, а не їздитимуть на заробітки за кордон», – підкреслив голова ОДА.

Принагідно, він подякував за ініціативу колективу училища та компанії «Sniezka», яка сприятиме у підготовці висококваліфікованих робітничих кадрів для будівельної сфери як області, так і України. «Це яскравий приклад, як має працювати держава, освіта і бізнес», – зауважив Степан Барна.

Нагадаємо, на базі Тернопільского ВПУ №4 ім. М. Паращука відкрили сучасну лабораторію для малярів. Навчально-практичний центр вдалося відкрити завдяки співпраці з фірмою «Sniezka». На умовах співфінансування, за рахунок коштів компанії та навчального закладу, облаштували кабінет для теоретичної підготовки з використання матеріалів «Sniezkа», навчальну майстерню, а також кабінет і навчальну майстерню для використання лакофарбових матеріалів фірми «VIDARON», які входять в систему «Sniezka».