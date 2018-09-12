Степан Барна: Професійно-технічна освіта має бути партнером для бізнесу, який працює в області

12/09/2018 Розмір тексту:

Ще одну нову та сучасну навчальну лабораторію відкрили на базі Кременецького професійного ліцею. Тепер там, у добре оснащеному практичному центрі, навчатимуть електрозварників та зварників ручного зварювання та на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах.

До цього, нагадаємо, у ліцеї відкрили сучасну лабораторію з професії «Швачка, кравець, закрійник». На модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази лабораторії з Державного бюджету виділили 330 тис. грн. та 100 тис. грн. – з обласного бюджету.

Відкриваючи новий навчально-практичний центр у ліцеї, голова облдержадміністрації Степан Барна наголосив: «Сьогодні маємо працювати за таким принципом, який дозволить в особі професійно-технічної освіти формувати партнера для бізнесу, для органів державної влади і місцевого самоврядування».

Наше завдання, за словами голови ОДА, щоб діти, за підсумками навчання впродовж трьох років, не виїжджали за кордон, а працювали на власних виробництвах, садах, тракторних бригадах і займалися господарською діяльністю.

«Я б хотів, щоб ми, відкриваючи лабораторію електрозварника, робили установку на те, не як підготувати фахівця для Польщі, а як підготувати фахівця для власних підприємств, які будуть надавати послуги, створювати додану вартість і розвивати економіку області. В багатьох обставинах, працюючи на Тернопіллі, об’єднуючись у кооперативи, можна заробити більше, ніж працюючи за кордоном», – зауважив Степан Барна.

Нагадаємо, навчально-практичний центр у Кремнецькому профліцеї відкрили за участі Віце-прем’єр-міністра України В’ячеслава Кириленка. На облаштування сучасної лабораторії виділили з Державного бюджету – 2,3 млн. грн., з обласного бюджету – 500 тис. грн., інші надходження – 265 тис. грн.