Степан Барна поїхав переймати литовський досвід?

11/08/2017 1
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Голова Тернопільської ОДА затвердив склад делегації, яка вирушила в Литву.

“З  метою налагодження стратегічного партнерства в економічній та гуманітарній сфері між Тернопільською областю і Тауразьким повітом,  – йдеться у тексті розпорядження від 7 серпня.

Візит  має відбутися 10-15 серпня. Очолив делегацію Степан Барна. До  її складу увійшли заступник голови ОДА Юрій Юрик, голови Гусятинської, Збаразької та Тернопільської РДА, а також дві працівниці ОДА.

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Коментарі (1)

Працівник

11/08/2017

Ну куди ж без працівниць ОДА? ;-)

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