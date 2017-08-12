Степан Барна поїхав переймати литовський досвід?

11/08/2017 Розмір тексту:

Голова Тернопільської ОДА затвердив склад делегації, яка вирушила в Литву.

“З метою налагодження стратегічного партнерства в економічній та гуманітарній сфері між Тернопільською областю і Тауразьким повітом, – йдеться у тексті розпорядження від 7 серпня.

Візит має відбутися 10-15 серпня. Очолив делегацію Степан Барна. До її складу увійшли заступник голови ОДА Юрій Юрик, голови Гусятинської, Збаразької та Тернопільської РДА, а також дві працівниці ОДА.