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Степан Барна поїхав переймати литовський досвід?
11/08/2017 1
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Голова Тернопільської ОДА затвердив склад делегації, яка вирушила в Литву.
“З метою налагодження стратегічного партнерства в економічній та гуманітарній сфері між Тернопільською областю і Тауразьким повітом, – йдеться у тексті розпорядження від 7 серпня.
Візит має відбутися 10-15 серпня. Очолив делегацію Степан Барна. До її складу увійшли заступник голови ОДА Юрій Юрик, голови Гусятинської, Збаразької та Тернопільської РДА, а також дві працівниці ОДА.
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Коментарі (1)
Працівник11/08/2017
Ну куди ж без працівниць ОДА? ;-)