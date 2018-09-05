Степан Барна під час відкриття комплексу спортспоруд у Васильківцях: Наша стратегія, щоб такі зміни відбувалися в кожному селі області. ФОТО

05/09/2018 Розмір тексту:

Ідеальний формат співпраці, який дає очевидний результат, – це коли держава, органи місцевого самоврядування та меценати об’єднують зусилля. Успіх від такої співпраці бачимо у селі Васильківці Гусятинського району, де побудували комплекс відкритих площинних спортивних споруд «Поділля», що включає футбольне та резервне поля, футбольний майданчик зі штучним покриттям, роздягальні з душовими для футболістів та арбітрів і трибуни для глядачів.

Участь у відкритті даного об’єкту взяли голова облдержадміністрації Степан Барна, керівництво району та громади, благодійники, які долучилися до реалізації проекту.

На будівництво комплексу спортивних споруд спрямували понад 2 млн. 770 тис. грн. Це – кошти із субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури ОТГ – 1 млн. 200 тис. грн., кошти місцевого бюджету – майже 220 тис. грн. та спонсорська допомога СФНВГ «Коваль» – 1 млн. 350 тис. грн.

«Це вже четвертий повноцінний стадіон в Гусятинському районі, де діти мають можливість займатися спортом та грати у футбол. Наша стратегія, щоб такі зміни відбувалися в розрізі кожного села області. Чому ми говоримо сьогодні про спорт? Тому що наше завдання відірвати дітей від комп’ютерів, планшетів, негативних звичок. Вперше за багато років ми почали реалізовувати такі програми по всій області на умовах співпраці з державою та органами місцевого самоврядування. І цей рік є безпрецедентним з точки зору розвитку спортивної інфраструктури», – наголосив голова ОДА Степан Барна.