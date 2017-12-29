Степан Барна отримав нагороду «Персона 2017 року» у номінації газети «Номер один». ФОТО

29/12/2017 Розмір тексту:

За значний внесок у розвиток Тернопільщини голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна отримав звання «Персона 2017 року» у номінації від місцевої газети «Номер один». Нагороду очільникові краю передав головний редактор газети Віталій Попович.

Традиційно у номінацію потрапляють люди, котрі найбільше доклалися до розвитку Тернопільщини протягом року і які є прикладом для суспільства.

Зокрема, цього року, як і торік Степан Барна потрапив до номінації видання за всі зусилля, які він докладає для соціально-економічного розвитку та покращення інвестиційної привабливості нашого краю. До прикладу, Тернопільщина цьогоріч уперше за останні роки зсунулася з останньої позначки в Україні за розміром середньомісячної зарплати (5 384 грн.) – ми обійшли Чернівецьку область. Маємо рекордний рівень капітальних інвестицій: на кінець жовтня вони склали 4,7 млрд. грн. проти 3 млрд. торік. А кількість залучення іноземних інвестицій свідчить про те, що інвестор побачив у владі області партнерів. Також заслуга Степана Барни в тому, що в область виділяються рекордні суми коштів на ремонт основних магістралей краю.

Крім голови ОДА, таку ж нагороду отримали народний депутат України Роман Заставний, сільський голова Гаїв Шевченківських Богдан Брич, біатлоністка Анастасія Меркушина та священик храму Святого Петра у Тернополі Юстиніан Городечний.