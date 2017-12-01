Степан Барна окреслив основні аспекти розвитку медицини у сільській місцевості

01/12/2017 Розмір тексту:

Підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості є одним з основних напрямів державної політики у сферах охорони здоров’я та регіонального розвитку. На цьому наголосив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час останнього засідання колегії облдержадміністрації, під час якої питання розвитку системи охорони здоров’я в сільській місцевості було одним із пріоритетних.

В контексті медичної реформи йдеться про те, що мережа первинної медичної допомоги має максимально забезпечувати надання якісних лікарських послуг жителям, у даному випадку Тернопільської області, і, одночасно, бути дуже компактною та ефективною, щоб медичні практики несли мінімальні витрати на утримання і які не зменшували б доходи медичного персоналу.

«З 1 липня 2018 року фінансування первинної медичної допомоги відбуватиметься через Національну службу здоров’я України. До цього часу, ще буде передбачена медична субвенція», – зазначив Степан Барна.

Водночас, він підкреслив, що одним із стратегічних кроків для закладів охорони здоров’я – це забезпечення комп’ютеризації первинної ланки.

«Електронна система обліку інформації повинна забезпечити людині вільний вибір лікаря, не зважаючи на місце реєстрації, та отримання якісних медичних послуг. З цією метою в липні 2017 року в Тернопільській області на першому етапі створено електронний реєстр пацієнтів. До бази даних внесли 900 тис. жителів та модернізовано портал Управління охорони здоров’я облдержадміністрації. Відтак, тепер на офіційному веб-сайті управління пацієнт може ознайомитись з базою даних лікарів області та обрати собі лікаря», – зауважив голова ОДА.

Важливий крок для пацієнтів – це укладення декларації про вибір лікаря первинної медичної допомоги. З 1 квітня до 1 липня 2018 року кожен має обрати собі лікаря. Для тих, хто не впорається, є так звані «вікна можливостей». Перше – 01.07.2018, друге – 01.10.2018.

Водночас, щоб забезпечити якісне надання медичних послуг, за словами очільника Тернопільщини, відбудеться впорядкування інфраструктури — замість старих будинків, побудованих за радянськими нормативами, будуть будувати нові ефективні медичні амбулаторії.

«Верховна Рада України вже прийняла внесений Президентом України законопроект №7117 «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості». Відтак, 4 мільярди гривень передбачено на підсилення медичної інфраструктури в сільській місцевості, закупівлю транспортних засобів, обладнання тощо. Тернопільщина з цих коштів має отримати 178 млн. грн. Тому цих 178 мільйони гривень мають кардинально змінити обличчя сільської медицини. А в свою чергу – доступ до отримання якісної медичної допомоги дозволить забезпечити покращення, збереження і відновлення здоров’я жителів сільської місцевості», – підсумував Степан Барна.