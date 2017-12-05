Степан Барна: Наші захисники мають бути впевнені – кожного із них з нетерпінням чекаємо вдома і дякуємо за кожен день миру

05/12/2017 Розмір тексту:

Понад 3,5 тисячі військовослужбовців з Тернопільщини сьогодні захищають Вітчизну на Сході України.

Зокрема, з області на східних рубежах служать бійці в складі тернопільської артилерійської бригади, Національної гвардії та батальйону «Тернопіль». Їхня участь надзвичайно важлива з точки зору забезпечення територіальної цілісності України і наш обов’язок, представників органів державної влади, максимально допомагати не тільки відбудовувати військові частини на території області, а й морально й матеріально підтримувати наших військовослужбовців. На цьому наголосив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час поїздки у зону антитерористичної операції напередодні Дня Збройних сил України.

«Станом на сьогоднішній момент Збройні сили України повноцінно забезпечені продуктами харчування, одягом, зброєю, амуніцією. Утім, не це найважливіше для наших солдатів, перш за все їм потрібна моральна підтримка і не менш важливо, що підтримують дух військових саме їхні земляки, жителі Тернопільської області», – зазначив Степан Барна.

Він зауважив, що бійці у зоні АТО відчули підтримку з боку Тернопільської області, отримали відповідні нагороди. «І це є свідченням того, що армія буде підтримуватися і ми будемо робити все для того, щоб Україна була територіально-цілісною, а армія сильною. Також, зі свого боку, ми зробимо все, щоб змінити обличчя нашої армії та покращити умови перебування військовослужбовців у місці постійної дислокації. Окремо у цьому напрямі хочу виділити відновлення військових частин на території області, над якими сьогодні триває робота у Теребовлі, Чорткові та Тернополі. Тому хочеться ще раз сказати слова вдячності нашим героям, які виборюють свободу і незалежність України та своїми серцями захищають народ від загарбників», – підкреслив голова ОДА.

Водночас, він акцентував, що підтримка бійців – патронатна, правова, соціальна є важливою складовою в роботі Тернопільської обласної державної адміністрації.

«Поїздки з Тернопільщини на Схід відбуваються регулярно. У порівнянні з першими днями війни, забезпечення української армії значно покращилося. Тому сьогодні важливо, щоб підтримка бійців не обмежувалася лише офіційними заходами. Поїздки волонтерів та ініціативних груп дуже потрібні і зараз. Адже прості та щирі зустрічі – мають бути постійними, щоб там, на Сході, були впевнені – кожного із них з нетерпінням чекаємо вдома і дякуємо за кожен день миру», – зазначив Степан Барна.

Відвідали наших бійців на східних рубежах та передали продукти, гостинці й обладнання, яке потребували військові, також голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук, заступник голови – керівник апарату Тернопільської ОДА Ігор Вонс, секретар Тернопільської міської ради Віктор Шумада та командир тернопільської артилерійської бригади, полковник Сергій Баранов.