Степан Барна: Наша держава має бути готова захищати свою землю, і ця готовність напряму залежить від кожного з нас. ФОТО

30/03/2018 Розмір тексту:

Ми започаткували добру традицію проводити системні навчання загонів територіальної оброни і вже третій рік поспіль її підтримуємо та розвиваємо. Це у свою чергу дозволяє учасникам навчань проходити військові вишколи та здобувати спеціальні знання і навички. На цьому наголосив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час збору оргядра загонів територіальної оборони.

Цього разу участь у навчаннях на базі центру Тернопільської окремої артилерійської бригади (у полігоні у с. Біла) взяли представники військових комісаріатів з 8-ми областей Західної України. Протягом цілого дня вони удосконалюватимуть навики стрільби зі штатної стрілецької зброї, вивчатимуть тактичну, тактико-спеціальну та військово-медичну підготовку.

«Загони територіальної оборони очолюють активні та свідомі громадяни, які здатні організувати діяльність підрозділу та спроможні повести за собою особовий склад. В нас у кожному районі створено певну кількість підрозділів територіальної оборони. Комплекс завдань, які ставляться перед загонами тероборони, пов’язані з дотриманням правопорядку в особливий період, охороною об’єктів та боротьбою з диверсійними загонами. І для нас надзвичайно важливо, щоб у цих умовах був сформований спільний бойовий дух», – зазначив Степан Барна.

Так, навчання, за словами голови ОДА, дозволяють отримати комплекс навиків, що будуть корисними в питаннях захисту територіальної цілісності нашої країни. «Наша держава має бути готова захищати свою землю, і ця готовність напряму залежить від кожного з нас», – підкреслив очільник краю.

Захід, нагадаємо, організований Тернопільським обласним військовим комісаріатом відповідно до Указу Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, який увів в дію Положення «Про територіальну оборону».