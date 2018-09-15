Степан Барна на урочистостях з нагоди створення артбригади: Відновлення військових частин в області дає перспективу розвитку Збройних сил України. ФОТО

15/09/2018 Розмір тексту:

4 роки – це небагато для мирного життя, але багато для війни… Саме з цієї тези розпочали урочисті заходи з нагоди четвертої річниці створення 44-ої окремої артилерійської бригади. За цей період бригада “наростила м’язи”, укомплектувалася як особовим складом, так новою потужною технікою і сучасним озброєнням, та успішно виконує бойові завдання на східному фронті.

Сьогодні у них свято. З цієї нагоди наших богів війни – артилеристів привітав голова ОДА Степан Барна, керівництво бригади та командування Збройних сил України, волонтери та бойові побратими. Відзначили артилеристів також державними нагородами, грамотами та подяками обласної адміністрації, обласної ради, міської ради, 44-ої бригади тощо.

Степан Барна нагадав, що у 2013 році на території Тернопільської області було знищено останнє боєздатне військове з’єднання. А 2014-ий рік, який ознаменувався Революцією Гідності і війною з російським агресором, спричинив відновлення тернопільської артбригади. Це стало можливими завдяки ініціативі Президента України Петра Порошенка.

“Нам приємно констатувати, що понад 5 тис. військовослужбовців у складі нашої артбригади захищали і захищають країну на Сході. Сьогодні ми робимо спільні кроки для того, щоб 44-та бригада була не тільки боєздатною, а й щоб почувалися комфортно солдати. Тому зараз на Тернопільщині триває будівництво семи гуртожитків для понад 300 військовослужбовців. І я сподіваюся також, що відновлення військових частин в Теребовлі, Тернополі та Чорткові дасть перспективу розвитку і Збройних сил України, і збільшить кількість бажаючих служити в армії”, – підкреслив голова ОДА.