Степан Барна: «На Тернопільщині створюємо всі умови для того, щоб інвестор почувався комфортно»

27/11/2017 Розмір тексту:

Кілька років горілчаний завод Kalganoff, що у Збаражі, перебував у занедбаному стані. Лише нещодавно, коли у місто прийшли інвестори, які вклали у відновлення заводу майже 350 млн. грн., він запрацював по-новому. А це означає, що в місті створюється додана вартість, створюються робочі місця та піднімається середня заробітна плата. Про це зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час огляду роботи підприємства.

Очільник Тернопільщини наголосив, що в Тернопільській області зараз достатньо добра ситуація з точки зору залучення інвестицій.

«Якщо порівнювати капітальні вкладення за минулий рік і цьогоріч, то ми бачимо суттєву різницю. Адже торік загальна сума капітальних вкладень в реальний сектор економіки області склала приблизно 3,5 млрд. грн. Цього ж року вже жовтень місяць показує, що ця сума складає 4 млрд. 700 млн. грн. До кінця року ми вийдемо на показник більше 5 млрд. грн. капітальних інвестицій. І це добра динаміка», – поінформував Степан Барна.

Водночас, він зауважив, що Тернопільщина цікава для інвесторів, і як приклад навів відкриття першої черги елеватора у селі Дзиняч Заліщицького району, в будівництво якої вклали 5 млн. євро. Загальна вартість проекту 10 млн. євро.

«Цей тиждень ми також розпочинаємо відкриттям підприємства, а це означає, що економіка оживає, що ми намагаємося створити на території області всі умови для того, щоб інвестор почувався комфортно. І сьогодні я вдячний, що інвестори ініціювали цей процес і відновили горілчаний завод «Kalganoff», де вже почали працювати 48 людей. Середня заробітна плата на підприємстві 6 400 грн. – це трохи вище середнього показника по області. І я вірю в те, що ці показники, як і наповнення бюджету будуть зростати», – підкреслив голова ОДА.

У свою чергу як зазначив народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин Сергій Лабазюк, сьогодні тут зібралися багато аграріїв, а виробництво горілчаних напоїв є кінцевим продуктом сільськогосподарської галузі.

«Якби ми не хотіли відновити нашу державу єдиний шлях – це розвиток економіки. А економіка – це виробництво, переробна галузь, котра дає змогу отримати додаткові надходження до державного та місцевих бюджетів. Багато підприємств даного характеру знаходяться «в тіні», і це проблема, яку необхідно негайно вирішувати. Тому сьогодні для нас важливо, що відкривається нове підприємство, яке буде працювати офіційно», – зауважив Сергій Лабазюк.