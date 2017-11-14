Степан Барна: Комплекс енергоефективних заходів в області не повинен обмежуватися лише утепленням фасаду та заміною вікон. ФОТО

14/11/2017 Розмір тексту:

Цього року, як і попередні роки, в області реалізовуються проекти за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Контролює виконання будівельних та ремонтних робіт особисто голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна. Сьогодні, він, перебуваючи у робочій поїздці в Кременці, оглянув загальноосвітню школу І-ІІІ ст. №5, де за рахунок коштів із Держаного та місцевого бюджетів здійснюється комплексна термомодернізація, а саме: заміна вікон та утеплення фасадів.

Загальна кошторисна вартість проекту, як поінформував Степан Барна, трохи більше чотирьох мільйонів гривень, 3 млн. 200 тис. грн. з яких – з Державного фонду регіонального розвитку та 802 тисячі грн. – з місцевого бюджету. Мета проекту – досягнення ресурсозберігаючого та енергозберігаючого ефектів, позаяк передбачається зменшення витрат на опалення приміщення на 47-50%.

«У даному випадку хотів би відзначити, що комплекс енергоефективних заходів не повинен обмежуватися лише утепленням фасаду та заміною вікон. Цей комплекс також має передбачати цілу низку кроків, за якими – здійснення заміни системи опалення та перекриття даху. Над цим питанням ми будемо сьогодні працювати. Розглядатимемо можливість залучення під ці проекти додаткові державні кошти, а також кошти з місцевих бюджетів. Тому сьогодні Кременецький район має працювати в напрямку залучення потенційних підрядників, котрі будуть здатні забезпечити якісне виконання робіт», – зауважив Степан Барна.