Степан Барна: Фінансування із Державного дорожнього фонду «оживить» сільські дороги

04/04/2018 Розмір тексту:

Пріоритетними щодо ремонту доріг місцевого значення будуть доїзди до опорних шкіл, до медичних закладів, до будівель соціального призначення тощо. Загалом на понад 3 500 км автошляхів в області передбачено більше 300 млн. грн. Стратегія відновлення місцевої дорожньої інфраструктури розрахована на три наступні роки й поступово фінансування буде зростати. На цьому зауважив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Щороку фінансування на відновлення дорожньої інфраструктури зростатиме

З 1 січня 2018 року, нагадаємо, дороги місцевого значення Тернопільської області змінили балансоутримувача та перейшли до сфери управління обласної державної адміністрації. Відтак ремонт і утримання даних шляхів фінансується за рахунок коштів Дорожнього фонду, який запрацював з нового року. Розподіл коштів здійснюється в пропорції до протяжності доріг, які знаходяться на балансі ОДА.

«Державний дорожній фонд – це гарантоване джерело фінансування доріг. Він розподіляється наступним чином: 60% коштів – на дороги державного значення, за них відповідатиме Укравтодор, 35% – дороги загального користування місцевого значення – розпорядником цих коштів будуть виконавчі місцеві органи, тобто ОДА – та ще 5% – це кошти, які виділятимуться і фінансуватимуться на заходи по безпеці дорожнього руху. До дорожнього фонду також будуть надходити кошти з оплачених мит і акцизних зборів. Тому ми зацікавлені, щоб якомога більше підприємців розмитнювалися на Тернопільській митниці», – поінформував голова ОДА.

За його словами, враховуючи збільшення перевиконання відповідних надходжень, зокрема, акцизного податку з пального і транспортних засобів та ввізного мита із нафтопродуктів і транспортних засобів, у 2018 році фонд отримає 50% від збору відповідних податків, у 2019-ому – 75% та у 2020-ому – 100%. В абсолютних цифрах – це 33 млрд. грн. у 2018 році, близько 52 млрд. у 2019-ому та не менше 76 млрд. грн. у 2020 році.

Загальна сума у дорожню галузь області – майже 2 млрд. грн.

Про те, що 2018 рік буде роком масштабного оновлення дорожньої інфраструктуру, вкотре наголосили й під час розширеного засідання Ради регіонального розвитку, що відбулося у Тернополі. Степан Барна акцентував, що в дорожню галузь області буде направлено: із Державного дорожнього фонду на державні дороги – 1 млрд. 262 млн. грн., 315 млн. – на місцеві дороги, у тому числі й сільські, не менше 70 млн. коштів очікується отримати від перевиконання розмитнення товарів, обладнання та іншого майна, а також більше 200 млн. грн. – на комунальні дороги. Загальна сума коштів 1 млрд. 850 млн. грн.!

Очільник Тернопільщини також розповів про основні критерії, які визначали пріоритетність ремонту доріг місцевого значення. Це – доїзди до опорних шкіл, доїзди до медичних закладів і госпітальних округів, доїзди до будівель соціальної сфери, міжрайонні дороги та дороги обласні. Крім того, буде братися до уваги активна участь громад у співфінансуванні ремонтних робіт.

Водночас, маємо працювати на перспективу, – наголосив Степан Барна. Й зауважив, що у сільських, селищних радах повинні бути створенні депутатські комісії щодо благоустрою та утриманні доріг місцевого і комунального призначення. Дана комісія має допомагати в організації збереження та ремонті доріг у своїх населених пунктах. «Робота має бути продуктивною, злагодженою та консолідованою! Адже ресурс, який сьогодні дає держава на відновлення автошляхів, має бути освоєний у повній мірі!», – підсумував голова ОДА.