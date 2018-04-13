Степан Барна: Дуже важливо, щоб ми приклали всіх зусиль, щоб відновити лісовий фонд Тернопільської області. ФОТО, ВІДЕО

13/04/2018 Розмір тексту:

Протягом місяця з 21 березня до 21 квітня в області триває масштабна акція з озеленення «Майбутнє лісу у твоїх руках». Проводяться подібні акції двічі на рік – навесні та восени. Планова посадка лісу на рік – 610 га, з яких 500 гектарів були висаджені навесні, а 110 гектарів заплановано засадити восени.

Сьогодні, 13 квітня, до акції долучилися й працівники Тернопільської обласної державної адміністрації, обласної ради, Кременецької РДА та обласної ради.

На земельному фонді Кременецького держлісгоспу в Підлісецькому лісництві вони висадили 17 тисяч штук сосен на площі 2,4 га.

«Тернопільська область не є надзвичайно лісистою, адже ліси займають лише 13% території. Тому нам важливо покращити цей стан і зробити все, щоб Тернопілля стало зеленим краєм України», – наголосив голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна.

Він побажав, щоб 17 тисяч соснин, які сьогодні висадили, прийнялися і зробили внесок не тільки в розвиток економіки, а й в покращення екології нашого краю. І додав, що сьогодні кожен район повинен долучитися до озеленення територій та до покращення благоустрою. «Обов’язок кожного чоловіка посадити щонайменше одне дерево. Тому я бажаю, щоб за своє життя кожен житель нашої області висаджував хоча б по десять дерев щороку», – зазначив голова ОДА.

Додамо, що до акції «Майбутнє лісу у твоїх руках», як поінформував начальник Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства Олег Яремко, залучені й шкільні лісництва, молодь, студенти. Зокрема, 12 квітня, участь в акції взяли студенти педінституту, апарату обласного управління працівників Тернопільського лісгоспу та студенти лісового коледжу.