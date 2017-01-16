Старовинна церква на Тернопільщині загорілася від ялинкової гірлянди
16/01/2017 0
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Подія трапилася в селі Угриньківці Заліщицького району вранці 15 січня. Загорання у храмі виявив паламар й повідомив про нещастя рятувальників й поліцейських.
Версію про навмисний підпал виключили. Найімовірніше, причиною загорання стала ялинкова гірлянда.
Завдяки тому, що пожежу вчасно виявили і ліквідували, вогонь не наніс значної шкоди. Цінні речі та церковну атрибутику встигли винести.
Розмір завданих збитків ще встановлюється.
За даним фактом Заліщицькі поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу України – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, повідомили у відділі комунікації НП Тернопільської області.
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