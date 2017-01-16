Старовинна церква на Тернопільщині загорілася від ялинкової гірлянди

16/01/2017 Розмір тексту:

Подія трапилася в селі Угриньківці Заліщицького району вранці 15 січня. Загорання у храмі виявив паламар й повідомив про нещастя рятувальників й поліцейських.

Версію про навмисний підпал виключили. Найімовірніше, причиною загорання стала ялинкова гірлянда.

Завдяки тому, що пожежу вчасно виявили і ліквідували, вогонь не наніс значної шкоди. Цінні речі та церковну атрибутику встигли винести.

Розмір завданих збитків ще встановлюється.

За даним фактом Заліщицькі поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу України – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, повідомили у відділі комунікації НП Тернопільської області.