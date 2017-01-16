Старовинна церква горіла на Тернопільщині

16/01/2017 Розмір тексту:

У селі Угриньківці Заліщицького району у приміщенні греко-католицького церкви “Успіння Пресвятої Діви Марії” 15 січня вранці виникла пожежа.

Ймовірна причина займання – коротке замикання електромережі, повідомляє сайт topnews.in.ua.

Хррам збудований у 1769 році та є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Вогонь пошкодив іконостас на площі 3 м кв. Прямі та побічні матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговими караулами ДПРЧ – 15 Управління ДСНС УКраїни в Тернопілсьькій області та МПК смт. Товсте. На місці події працювала оперативна група Заліщицького РВ.