Старовинна церква горіла на Тернопільщині

16/01/2017 0
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У селі Угриньківці Заліщицького району у приміщенні греко-католицького церкви “Успіння Пресвятої Діви Марії” 15 січня вранці виникла пожежа.

Ймовірна причина займання – коротке замикання електромережі, повідомляє сайт topnews.in.ua.

Хррам збудований у 1769 році та є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Вогонь пошкодив іконостас на площі 3 м кв.  Прямі та побічні матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговими караулами ДПРЧ – 15 Управління ДСНС УКраїни в Тернопілсьькій області та МПК смт. Товсте. На місці події працювала оперативна група Заліщицького РВ.

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