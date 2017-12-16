Старенька тернополянка віддала шахраям банківську картку і сказала пін-код

16/12/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині активізувались мобільні шахраї, які видурюють гроші краян за порятунок родичів. Цього разу у пастку потрапила 84-річна мешканка обласного центру. Пенсіонерка намагалася врятувати від криміналу онуку.

Шахрай зателефонував до пенсіонерки ввечері 14 грудня. Пройдисвіт представився співробітником правоохоронних органів та повідомив, що її родичка співучасниця дорожньо-транспортної пригоди. Чоловік зазначив, що дівчині загрожує кримінальна відповідальності, однак її можна уникнути за певну винагороду.

Перелякана бабуся навіть не уточнивши жодних деталей погодилась передати готівку. Шахрай та потерпіла домовились про зустріч на зупинці громадського транспорту, неподалік помешкання.

Потерпіла винесла 2000 гривень та 100 американських доларів, які передала в руки невідомому зловмиснику. Однак цього шахраям виявилось замало. Вони далі стали лякати пенсіонерку. Тоді бабуся погодилась передати зловмисникам свою банківську картку та зазначила пін-код, аби невідомі без проблем могли зняти готівку.

Лише після передачі чималих коштів тернополянка здогадалася зв’язатися з онукою та з’ясувати, що стала жертвою шахрайства. Родичка одразу заблокувала електронний гаманець та зателефонувала в поліцію. Та шахраї ще встигли зняти частину готівки. В результаті потерпіла втратила ще 10 000 гривень.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.