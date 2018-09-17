Старенька тернополянка прийняла афериста за власного сина і віддала йому 10000 гривень
Телефонний дзвінок, шокуюча новина про нещастя з рідною людиною, а далі пропозиція залагодити питання за гроші – схема, за якою працюють телефонні шахраї. В області почастішали випадки таких афер.
Правоохоронці закликають краян розповісти про подібний вид шахрайства своїм батькам, дідусям, бабусям, особливо тим, які проживають самотньо. Чим більше поінформованих – тим менше шансів у зловмисників збагатитися.
Нещодавно від такого шахрайства потерпіла 92-річна мешканка Тернополя. На стаціонарний телефон пенсіонерки надійшов дзвінок від невідомого. У слухавці жінка почула чоловічий голос та подумала, що телефонує син. Невідомий сказав, що потрапив у ДТП і тепер має проблеми з поліцією. Далі псевдосин передав трубку чоловіку, який представився співробітником поліції. Останній пообіцяв старенькій врятувати родича за гроші. Тернополянка, на прохання співрозмовника, назвала свою домашню адресу і як результат – віддала невідомому 10 тисяч гривень.
Правоохоронці розшукують зловмисників.
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