Стану піратом: тернопільський нардеп розповів, чим займатиметься на пенсії. ФОТО
07/09/2018 0
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Ігор Побер у своєму профілі в інстаграм виклав фото швидкісної яхти, та написав, що то вони її з “Молодшим прикупили”.
Також народний обранець повідомив, ким стане, коли закінчить кар’єру депутата.
Джерело: tenews.org.ua
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