Стану піратом: тернопільський нардеп розповів, чим займатиметься на пенсії. ФОТО

07/09/2018 Розмір тексту:

Ігор Побер у своєму профілі в інстаграм виклав фото швидкісної яхти, та написав, що то вони її з “Молодшим прикупили”.

Також народний обранець повідомив, ким стане, коли закінчить кар’єру депутата.

Джерело: tenews.org.ua