У Тернополі сталися криваві розбірки між таксистами і пасажиром

Працівник таксі розповів, що це його пасажир, який не хотів розплатитися за поїздку і намагався втекти. Коли той його наздоганяв, чоловік впав і розбив голову. На місце події патрульні викликали швидку.

Охоронці порядку встановили особу та повідомили дружину про те, що сталося. За кілька хвилини вона приїхала і розрахувалася з таксистом.

Після того, як усі автомобілі таксі роз’їхалися, громадянин з дружиною вирішили писати заяву про нанесення тілесних ушкоджень. Патрульні супроводили їх до відділку поліції.