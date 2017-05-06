У Тернополі сталися криваві розбірки між таксистами і пасажиром

06/05/2017 0
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Рухаючись вулицею Тарнавського удосвіта 6 травня, патрульні побачили близько 30-ти автомобілів таксі і поруч з ними осіб, які щось жваво обговорювали. Інспектори зупинилися і помітили, що на газоні лежить закривавлений чоловік.

Працівник таксі розповів, що це його пасажир, який не хотів розплатитися за поїздку і намагався втекти. Коли той його наздоганяв, чоловік впав і розбив голову. На місце події патрульні викликали швидку.

Охоронці порядку встановили особу та повідомили дружину про те, що сталося. За кілька хвилини вона приїхала і розрахувалася з таксистом.

Після того, як усі автомобілі таксі роз’їхалися, громадянин з дружиною вирішили писати заяву про нанесення тілесних ушкоджень. Патрульні супроводили їх до відділку поліції.

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