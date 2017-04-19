Стали відомі деталі масового каліцтва в’язнів у Тернополі

19/04/2017 Розмір тексту:

В інтернеті набуло чималого резонансу те, що нещодавно більше десяти ув’язнених через неналежні умови утримання завдали собі тілесних ушкоджень, порізавши вени.

Сталося це напередодні Великодня, 12 квітня. Як з’ясувалося, в’язні, протестуючи проти нелюдського, за їхніми словами, ставлення до себе, порізали собі вени у Тернопільському міськрайонному суді та в Апеляційному суді Тернопільської області. Наразі їхньому життю нічого не загрожує, адже до них відразу було викликано швидку.

Журналісти «Галасу» поцікавилися у заступника начальника Чортківського слідчого ізолятора УДПтСУ в Тернопільській області з режиму охорони та оперативної роботи Руслана Дріля, чому стався такий інцидент і що цим намагаються добитися ув’язненні.

– В’язні скаржаться на те, що у судах їх утримують у неналежних умовах. Їх тримають у підвалах, де не достатньо місця, немає теплої води, санвузлів, вентиляції, – каже Руслан Богданович. – Раніше у Тернополі був ізолятор тимчасового тримання, але його закрили. Відтак, тепер часто бувають і такі випадки, що, чекаючи на інших ув’язнених, тим, у кого вже відбулися суди, доводиться сидіти по кілька годин в автозаку, де взимку дуже холодно, а влітку відповідно спекотно. Через це вони неодноразово писали скарги на ім’я суддів, щоб вони якось врегулювали дане питання. На Чортківське СІЗО, де дехто з них перебуває, очікуючи на судовий вирок, скарг ні в кого не було.

За словами Руслана Дріля, тілесних ушкоджень собі завдали 12 ув’язнених. Серед їхніх основних вимог – забезпечити належні умови утримання в судах або ж знову відкрити ізолятор тимчасового тримання у Тернополі. Наразі цим інцидентом займається прокуратура.

Те, що в’язні влаштували масовий протест, прокоментував також голова Тернопільської ОДА Степан Барна, який пообіцяв донести проблему із відсутністю належних умов утримування осіб даного контингенту до міністра юстиції Павла Петренка.