Стало відомо, які проблеми хвилюють тернополян найбільше

31/01/2017 Розмір тексту:

У Тернополі маса проблем найрізноманітнішого характеру у всіх галузях життєдіяльності, як великих, так і малих. Усі їх необхідно вирішувати. Зробити це силами тільки громадських організацій чи окремих громадян неможливо. Без участі органів влади не обійтися. А деякі проблеми і виникають внаслідок роботи останніх. У таких випадках незадоволені, наприклад, тим чи іншим будівництвом, люди вдаються до акцій протесту.

Про те, як громадяни ефективніше можуть впливати на органи місцевого самоврядування для вирішення різноманітних проблем спробували обговорити у Тернополі 31 січня за круглим столом.

– Ми зібралися щоб означити ключові проблеми міста, – каже Василь Томчишин, координатор Центру громадського контролю «ДІЙ!» у Тернополі. – І за допомогою влади, громади та засобів масової інформації їх вирішувати. Попередньо ми зробили опитування тернополян про те, які проблеми вони бачать для себе першочерговими щодо вирішення. Найбільше голосів віддали за проблему забудови парків та зелених зон – 34, корупція в освіті – 27 голосів, корупція в медицині – 27 голосів, поганий стан доріг міста – 27 голосів, недостатнє залучення інвестицій в місто – 18 голосів, якість надання адміністративних послуг жителям – 15, ремонти прибудинкових територій – 13, відсутність впізнаваного в Україні бренду Тернополя – 13. Були зазначені й інші проблеми: місто брудне, хаотична забудова міста, непублічне та нераціональне використання місцевих фінансів, потенційна сміттєва загроза, проблема з інфраструктурою, занадто велика кількість закладів релігійної тематики, проблеми з маршрутками, низька зарплата, низька громадська активність.

Участь у круглому столі взяли представники громадських організацій, політичних сил, депутати міської та обласної рад, заступник міського голови Леонід Бицюра, журналісти, активні тернополяни. Кожен з них назвав ще чимало проблем, які потребують вирішення. Це і корупція у всіх сферах, в тому числі і в судовій системі, відсутність у поліклініках міста елементарних засобів: голок і шприців для забору аналізу крові, джгутів, вати тощо, жахливий стан туалетів, як у медичних закладах, так і в громадських місцях, масовий відтік робочої сили закордон, брак робочої сили на підприємствах та фірмах міста і області, відсутність полігону для вивезення твердих побутових відходів, забруднення та загроза знищення Тернопільського ставу, зведення котельні на твердому паливі на вулиці 15 Квітня, відсутність громадських обговорень актуальних проблем чи проектів, які планують втілювати у життя та багато інших.

Оскільки проблем було озвучено дуже багато і різнопланових, то на майбутнє вирішили організувати такі ж круглі столи, але вже одного певного напрямку: містобудування, екологія, соціальні запити, освіта, медицина тощо. Також зійшлися на тому, що мало обговорити проблему, необхідно діяти.

– Дуже правильне слово у назві Центру – дій, – каже Андрій Газилишин, депутат міськради. – Кожен, хто має свою думку, хто входить до громадської організації, хто має напрям своєї роботи повинен діяти. Наприклад, присутня тут Лілія Проць. Вона діє: йде до дітей у садочки, в школи і займається з ними. Вмієш це робити – дій. Коли будуть дії, тоді буде об’єднання і буде рух.

Як один із дієвих методів впливу на вирішення тих чи інших проблем може стати також міська ініціатива. Цей принцип прописаний у Статуті Тернополя, але не досконалий. Йдеться про те, що зібравши певну кількість голосів, проблемне питання будуть виносити на розгляд сесій міської ради. Щоб це запрацювало необхідно внести зміни у Статут Тернополя. І проект рішення про внесення змін до цього документу вже зареєстрував депутат Андрій Шкула. Розглянути його мають на найближчій сесії міськради.

Ольга Трач

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