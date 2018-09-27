Стало відомо, як на Тернопільщині покарали ґвалтівника

27/09/2018 Розмір тексту:

За участі прокуратури Тернопільської області судом апеляційної інстанції розглянуто апеляційну скаргу захисника обвинуваченого у вчиненні розбою і зґвалтування, скоєних 25 квітня 2015 року.

Встановлено, що того вечора до правоохоронців звернулась тернополянка із заявою про зґвалтування її юнаком, з яким вона познайомилась у соціальних мережах. Про напад, скоєний тим же чоловіком заявила і продавчиня продуктового магазину, до якого вдерся юнак, погрожуючи та вимагаючи у неї грошей. За її словами, чоловік не встиг здійснити погроз і втік, бо за жінку заступився покупець. Нападником виявився раніше неодноразово судимий за злочини проти власності житель Тернополя. Вказані злочини ним скоєно під час встановленого судом адміністративного нагляду після відбуття покарання за раніше вчинені крадіжки та грабежі.

Суд апеляційної інстанції погодився із позицією прокуратури та міськрайонного суду щодо доведеності вини особи, залишивши в силі оскаржуваний вирок. Отож, рецидивіст проведе за ґратами 8 років.