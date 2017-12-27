Стало відомо від чого загинув чоловік, тіло якого знайшли у річці неподалік Тернополя

27/12/2017 Розмір тексту:

Ще 23 грудня, на лінію «102» надійшло тривожне повідомлення. Додзвонювач повідомив, що виявив тіло незнайомого чоловіка в річці Гнізна між селами Грабовець та Баворів Тернопільського району.

На місце події виїжджала слідчо – оперативно група, яка встановила особу невідомого. Ним виявився мешканець села Застав’є 1988 року народження.

При проведенні поверхневого огляду на тілі загиблого слідів насильницької смерті не виявили. Як повідомив начальник Тернопільського відділення поліції Віктор Волощук, за результатами проведеної судмедекспертизи хлопець захлинувся водою.

Слідчі дії тривають.