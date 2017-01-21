Стало відомо, від чого загинули лебеді на Тернопільщині
21/01/2017 0
Розмір тексту:
В Борщівському районі зареєстровано спалах пташиного грипу серед диких лебедів.
Як ми повідомляли, зграя лебедів перечікує зиму на Дністрі у селі Вільховець. За повідомленням місцевих мешканців, деякі птахи загинули. Тепер же стала відома причина.
Як повідомили уТернопільському обласному лабораторному центрі, у біоматеріалі виявлено РНК вірусу пташиного грипу типу А субтипу Н5.
В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення вірусу.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Інженер електромеханік
Агроном