Стало відомо, від чого загинули лебеді на Тернопільщині

21/01/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

В Борщівському районі зареєстровано спалах пташиного грипу серед диких лебедів.

Як ми повідомляли, зграя лебедів перечікує зиму на Дністрі у селі Вільховець. За повідомленням місцевих мешканців, деякі птахи загинули. Тепер же стала відома причина.

Як повідомили уТернопільському обласному лабораторному центрі, у біоматеріалі виявлено РНК вірусу пташиного грипу типу А субтипу Н5.

В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення вірусу.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Як ви оцінюєте прибирання Тернополя від снігу на Різдвяні свята?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,279 / 9.5m