Стало відомо, від чого загинули лебеді на Тернопільщині

21/01/2017 Розмір тексту:

В Борщівському районі зареєстровано спалах пташиного грипу серед диких лебедів.

Як ми повідомляли, зграя лебедів перечікує зиму на Дністрі у селі Вільховець. За повідомленням місцевих мешканців, деякі птахи загинули. Тепер же стала відома причина.

Як повідомили уТернопільському обласному лабораторному центрі, у біоматеріалі виявлено РНК вірусу пташиного грипу типу А субтипу Н5.

В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення вірусу.