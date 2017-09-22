Стало відомо, скільки мешканців області отримають компенсацію за зекономлені субсидії

22/09/2017 Розмір тексту:

Наразі субсидії на житлово-комунальні послуги отримують більше 219 тис. домогосподарств в області.

На Тернопільщині 114 тис. сімей отримають компенсацію за зекономлені субсидії на загальну суму 75 млн грн.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це вчора під час брифінгу повідомив заступник голови Тернопільської ОДА Юрій Юрик. Він додав, що загалом монетизувати невикористану частину субсидій зможе 84% від кількості тих, хто отримує допомогу.

За даними Юрика, 210 тис. домогосподарств проведено перепризначення на наступний період. Більше 8 тисячам сімей відмовлено у призначенні субсидій з різних причин. Ще 33-ом домогосподарствам перерахунок субсидій не здійснили через те, що минув місячний термін щодо повідомлення про заборгованість за оплату комунальних послуг.

«Наразі субсидії на житлово-комунальні послуги отримують більше 219 тис. домогосподарств в області. Всі підприємства-надавачі послуг, а це 101 підприємство, провели розрахунок невикористаних сум субсидій, надали місцевим управлінням соціального захисту населення інформацію про повернення до бюджету відповідної суми коштів. Повністю проведено перерахунок субсидій за серпень поточного року у зв’язку зі зміною соціальних норм на споживання природного газу. Таким чином робота в області щодо перерахунку субсидій триває і виконана майже на 100%», – сказав Юрик.