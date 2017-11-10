Стало відомо, наскільки зросли ціни на Тернопільщині у жовтні

10/11/2017 0
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Індекс споживчих цін по Тернопільській області, як і по Україні в цілому, в жовтні 2017 року по відношенню до вересня 2017 року становив 101,2%.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

За інформацією відомства, з початку року індекс споживчих цін по області склав 111,7%, по Україні – 111,5%.

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