Стало відомо, наскільки зросли ціни на Тернопільщині у жовтні

10/11/2017 Розмір тексту:

Індекс споживчих цін по Тернопільській області, як і по Україні в цілому, в жовтні 2017 року по відношенню до вересня 2017 року становив 101,2%.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

За інформацією відомства, з початку року індекс споживчих цін по області склав 111,7%, по Україні – 111,5%.