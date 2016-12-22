Стало відомо, на які кошти буде жити область у наступному році

22/12/2016 0
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Проект головного фінансового документу області представив депутатам директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибиляк.

На наступний рік визначені доходи обласногобюджету у сумі 5,5 мільярда гривень. Рлозрахунковий показник на галузь освіти складає 440,8 мільйона гривень, у тому числі освітня субвенція – 146,7 мільйона. Обсяги видатків на охорону здоров’я становить 684,7 мільйона гривень, у тому числі кошти медичної субвенції – 619,4 мільйона. Обсяг видатків на утримання бюджетних установ, підпорядкованих департаменту соціального захисту населення та на здійснення соціальних виплат найуразливішим  категоріям населення складає 51,6 мільйона гривень (без урахування  субвенцій з державного бюджету). Обсяг видатків на галузь культури та мистецтва  визначено у сумі 74,9 мільйона гривень, на фізичну культуру та спорт – 20,2 мільйона.

На реалізацію місцевих програм передбачено майже 32 мільйона гривень.

Пісдя докладного обговорення, внесення пропозицій депутати прийняли обласний бюджет на 2017 рік. За проголосувало 49 депутатів із 50 присутніх.

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