Стало відомо, куди подівся “Герой Танцоров”

09/06/2017 Розмір тексту:

Наразі Тернопільським ставом курсує лише теплохід «Капітан Т. Г. Парій». Інший теплохід «Герой Танцоров» відремонтують до кінця червня за 700 тис. грн.

– Теплоходи ще 60-х років випуску і потребують ремонту технічних оглядів для забезпечення безпеки перевезення пасажирів, – каже директор КП «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх. – Окрім того, проводиться їх страхування. Наразі є три причали для теплоходів: «Центр», «Ресторан «Хутір» і «Дальній» — усі вони потребують технічних оглядів для подальшого використання.

Цьогоріч міська рада виділила майже 700 тис. грн на капітальний ремонт теплохода “Герой Танцоров”, повідомляє “20 хвилин“.

В порівнянні з минулим роком, проїзд на тернопільських теплоходах подорожчав. Згідно з рішенням виконкому про підвищення тарифу, повний рейс від причалу до Дальнього пляжу і назад для дорослих становить 25 грн, піврейсу – 15 грн. Для дітей віком від 6-ти до 12-ти років – 10 грн, половина рейсу – 5 грн. Для дітей до 6-ти років проїзд безкоштовний.

Торік вартість прогулянкових поїздок теплоходами становила: 15 гривень за рейс для однієї особи; 5 гривень за рейс для дітей дошкільного віку.

Необхідність у перегляді діючих тарифів виникла у зв’язку із ростом цін на дизпаливо, мастильні матеріали, проведення ремонтних робіт, зростання мінімальної заробітної плати, пояснюють в “Тернопільелектротрансі”. Так, ціни на пальне порівняно з 2014 роком зросли на 18,7%. Також від останнього перегляду розміру тарифу на прогулянкові поїздки теплоходами відбулося збільшення розміру мінімальної заробітної плати на 262%, а саме: із 1218 грн, до 3200 грн, що також збільшило відрахування із заробітної плати.

Цьогоріч сезон теплоходи відкрили на Великдень, 16 квітня.