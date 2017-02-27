Стало відомо, коли відбуватиметься пробне ЗНО

27/02/2017 Розмір тексту:

Першого квітня абітурієнти Тернопільщини братимуть участь у пробному тестуванні з української мови та літератури; з інших предметів пробний іспит відбудеться восьмого квітня. Загалом в Україні для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні зареєструвалося понад сто тридцять тисяч абітурієнтів.

Цього року кожен абітурієнт зможе взяти участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови та літератури, а також з одного предмету за вибором: історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов. Участь у пробному тестуванні платна. Вартість одного тестування – 129 гривень. Цього року результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання можна буде визначити за допомогою онлайн-сервісу.

«Пробне тестування – необов’язкове. Але взяти участь у ньому для абітурієнтів важливо, насамперед пробний іспит вирішує ряд психологічних питань. Після пробного тестування абітурієнт менше хвилюється, а також розуміє специфіку завдань. А це, звичайно, впливає на результати основної сесії ЗНО. Результати пробного тестування не можна використовувати для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх шкіл, а також для конкурсного відбору до вищих навчальних закладів. Пробне ЗНО – це ініціатива самого абітурієнта» – каже заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти та моніторингу якості освіти Юрій Шайнюк.

Загалом мете пробного іспиту – підготуватися до основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання, яка відбуватиметься цього року з двадцять третього травня до шістнадцятого червня. До слова, зовнішнє незалежне оцінювання-2017 проводитимуть десятий раз.