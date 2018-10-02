Стало відомо, коли Україна може отримати Томос. ВІДЕО
02/10/2018 0
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У жовтні можна буде скликати об’єднавчий собор, якщо 9-11 жовтня буде прийнятий Томос.
Про це повідомив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, передає today.ua.
“Спочатку — рішення про Томос, а потім вже ми домовляємося про скликання об’єднавчого собору. Я думаю, що ми не будемо затягувати скликання самого Собору. Якщо Томос буде прийнятий 9-13 жовтня цього року, то в жовтні ми можемо скликати цей Собор. Якщо ж Томос візьмуть пізніше, то, звичайно, зберемо пізніше, але в цьому році ми сподіваємося, що все це здійсниться”, — сказав Філарет.
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