Стало відомо, коли Україна може отримати Томос. ВІДЕО

02/10/2018 Розмір тексту:

У жовтні можна буде скликати об’єднавчий собор, якщо 9-11 жовтня буде прийнятий Томос.

Про це повідомив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, передає today.ua.

“Спочатку — рішення про Томос, а потім вже ми домовляємося про скликання об’єднавчого собору. Я думаю, що ми не будемо затягувати скликання самого Собору. Якщо Томос буде прийнятий 9-13 жовтня цього року, то в жовтні ми можемо скликати цей Собор. Якщо ж Томос візьмуть пізніше, то, звичайно, зберемо пізніше, але в цьому році ми сподіваємося, що все це здійсниться”, — сказав Філарет.