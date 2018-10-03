Стало відомо, коли пройде ЗНО-2019

03/10/2018 Розмір тексту:

Міністерство освіти і науки України затвердило проведення ЗНО-2019. Основна сесія тестування розпочнеться 21 травня і триватиме до 13 червня. Першим абітурієнти складатимуть іспит з математики. Результати ЗНО-2019 оголосять до 25-го червня.

Період реєстрації для участі у ЗНО-2019 розпочнеться 5 лютого і триватиме до 25-го березня. Додаткового часу для перереєстрації не передбачено.

«Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів для проходження ДПА у формі ЗНО до 18 березня 2019 року. Змінювати реєстраційні дані можна буде тільки до 25 березня 2019 року. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання почнеться 21 травня тестуванням з математики і завершиться 13 червня тестуванням з хімії. Тестування з української мови і літератури відбудеться 23 травня, з іспанської, німецької, французької мов — 27 травня, з англійської мови — 28 травня, з фізики — 30 травня, з історії України — 4 червня, з біології — 6 червня, з географії — 11 червня. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики, української мови і літератури та фізики буде оголошено до 14 червня, з іноземних мов та біології — до 20 червня, з історії України, географії, хімії — до 25 червня», – розповідає заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти та моніторингу якості освіти Юрій Шайнюк.

Реєстрація учасників додаткової сесії ЗНО-2019 триватиме з третього до двадцятого травня. У ній братимуть участь ті особи, які не мали змоги зареєструватися в основний період (зокрема, учасники антитерористичної операції, особи з окупованого Криму та непідконтрольних Україні територій Донбасу.

Софія Романська