Стало відомо, хто з представників Тернопільщини отримав зброю від Авакова

18/01/2017 Розмір тексту:

За час перебування на посаді міністра внутрішній справ Арсен Аваков нагородив відзнакою МВС “вогнепальна зброя” близько 400 осіб.

Про це повідомляється у матеріалі “Нагородний фронт. Кому Аваков подарував 400 стволів”, який опублікований на “Українській правді”, пише Галас.

Цікаво, що кілька пістолетів марки “Форт” перепало і представникам Тернопільщини.

Так, 27 березня 2014 року пістолетом марки “Форт 17” був нагороджений функціонер виконавчого комітету “Самооборони Майдану” Володимир Соляр. Зараз Володимир Соляр із смт. Козова Тернопільської області є народним депутатом від “Народного фронту”.

11 червня 2014 року такий же пістолет отримав в нагороду народний депутат України, який був обраний від Тернополя, Олексій Кайда. Нагадаємо, зараз свободівець працює на посаді заступника мера Івано-Франківська.

13 травня 2015 року, пістолетом марки “Форт 17” був нагороджений народний депутат України VII скликання, а тепер радник міністра МВС Михайло Апостол.

Серед представників від Тернопільщини зброю у нагороду отримала і відома тернопільська біатлоністка Олена Підгрушна.

Її було нагороджено 15 травня 2014 року пістолетом марки “Форт 9”. На момент отримання нагороди Олена Підгрушна працювала на посаді заступника Міністра молоді та спорту України.