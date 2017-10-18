Стало відомо, хто претендує на посаду ректора педагогічного університету
Термін подання заяв на конкурс із зайняття посади ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка завершився 13 жовтня. Але офіційного повідомлення скільки заяв надійшло у Міністерство освіти і науки України і від кого навчальний заклад ще не отримав.
– Відповідно до законодавства та нашого Положення про вибори ректора, документи у Міністерство можуть надсилати поштою, – пояснює Анатолій Григорук, голова оргкомітету з виборів ректора ТНПУ. – І датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі, можливо хтось відіслав заяву поштою в останній день і вона ще не дійшла. Тому, перелік кандидатів на посаду керівника, які відповідають зазначеним вимогам, Міністерство подає упродовж 10 календарних днів з дати завершення подання документів від претендентів. Тобто, на наступному тижні нам мають повідомити, хто подав заяви.
В той же час, з неофіційних джерел відомо, що одним із претендентів на посаду ректора є діючий проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва, професор Богдан Буяк. Його кандидатуру запропонували декілька факультетів університету.
– Згідно Положення про вибори ректора університету, яке розроблене на основі загальнодержавних документів, кожен структурний підрозділ закладу має право висунути претендента за наявності його письмової згоди щодо участі у конкурсі на заміщення посади ректора, – каже Анатолій Григорук. – Ряд факультетів висунули кандидатуру проректора з наукової роботи та міжнародного співробітництва Богдана Буяка, і він погодився приймати участь у конкурсі.
У педагогічному вже майже готові до виборів. Своїх претендентів, які голосуватимуть за ректора, обрали працівники, які є в штаті, але не є науковцями і педагогами. 17 і 19 жовтня обиратимуть своїх представників студенти. Остаточний перелік усіх 649 осіб голосуючих в університеті затвердять на початку наступного тижня. Після оприлюднення кандидатів на посаду ректора Міністерством, претенденти подадуть в Оргкомітет свої виборчі програми. Для перемоги кандидатам необхідно буде набрати понад 50% голосів від загальної кількості тих, хто візьме участь у виборах.
Ольга Трач
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