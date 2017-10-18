Стало відомо, хто претендує на посаду ректора педагогічного університету

18/10/2017 Розмір тексту:

Термін подання заяв на конкурс із зайняття посади ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка завершився 13 жовтня. Але офіційного повідомлення скільки заяв надійшло у Міністерство освіти і науки України і від кого навчальний заклад ще не отримав.

– Відповідно до законодавства та нашого Положення про вибори ректора, документи у Міністерство можуть надсилати поштою, – пояснює Анатолій Григорук, голова оргкомітету з виборів ректора ТНПУ. – І датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі, можливо хтось відіслав заяву поштою в останній день і вона ще не дійшла. Тому, перелік кандидатів на посаду керівника, які відповідають зазначеним вимогам, Міністерство подає упродовж 10 календарних днів з дати завершення подання документів від претендентів. Тобто, на наступному тижні нам мають повідомити, хто подав заяви.

В той же час, з неофіційних джерел відомо, що одним із претендентів на посаду ректора є діючий проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва, професор Богдан Буяк. Його кандидатуру запропонували декілька факультетів університету.

– Згідно Положення про вибори ректора університету, яке розроблене на основі загальнодержавних документів, кожен структурний підрозділ закладу має право висунути претендента за наявності його письмової згоди щодо участі у конкурсі на заміщення посади ректора, – каже Анатолій Григорук. – Ряд факультетів висунули кандидатуру проректора з наукової роботи та міжнародного співробітництва Богдана Буяка, і він погодився приймати участь у конкурсі.

У педагогічному вже майже готові до виборів. Своїх претендентів, які голосуватимуть за ректора, обрали працівники, які є в штаті, але не є науковцями і педагогами. 17 і 19 жовтня обиратимуть своїх представників студенти. Остаточний перелік усіх 649 осіб голосуючих в університеті затвердять на початку наступного тижня. Після оприлюднення кандидатів на посаду ректора Міністерством, претенденти подадуть в Оргкомітет свої виборчі програми. Для перемоги кандидатам необхідно буде набрати понад 50% голосів від загальної кількості тих, хто візьме участь у виборах.

Ольга Трач