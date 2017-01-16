Стало відомо, хто буде витягувати команду Надала “з дна”

16/01/2017 Розмір тексту:

Сьогодні, 15 січня, керівництво ФК «Тернопіль» представило команді нового головного тренера Романа Васильовича Максим’юка.

У своєму вступному слові новий наставник муніципалів підтвердив, що на нього покладено завдання зберегти для ФК «Тернопіль» місце в першій лізі, передає офіційний сайт клубу.

– Я приступаю до роботи і у мене на сьогодні єдине завдання – витягнути ФК «Тернопіль» з дна турнірної таблиці. Виконати поставлену ціль має команда однодумців. Гравців, які відчувають, що не спроможні справитися з великими навантаженнями, які будуть запропоновані на підготовчих зборах або не бажають працювати з нами в одній команді для досягнення поставлених завдань – з такими нам не по дорозі. Однозначно, доукомплектація буде. Разом з тим, від тих футболістів, які є нині в обоймі команди я хочу бачити бажання довести свою необхідність, при цьому ніхто на старі заслуги дивитися не буде. Ми повинні повернути глядача на стадіон, своєю грою, в тому числі результатом, доставляти їм задоволення від перегляду матчів за участю ФК «Тернопіль», – відзначив Роман Максим’юк.