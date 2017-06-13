Стало відомо, де на Тернопільщині небезпечно дихати

13/06/2017 Розмір тексту:

У ряді районів Тернопільщини виявили перевищення гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин у повітрі.

Як повідомили у Тернопільському обласному лабораторному центрі МОЗ України, з початку року було проведено 1008 вимірювань атмосферного повітря в місцях проживання та відпочинку населення та інтенсивного руху автотранспорту.

Фахівці визначали вміст пилу, окису вуглецю, діоксиду сірки, діоксиду азоту та формальдегіду.

За результатами лабораторних досліджень перевищення гранично-допустимих концентрацій відмічались в Чортківському, Гусятинському по вмісту пилу -0,53-0,67 мг/м3(при нормі – 0,5мг/м3), в Козівському, Зборівському, Бережанському, Бучацькому, Теребовлянському районах та м. Тернополі по вмісту азоту діоксид – 0,22-0,24 мг/дм3(при нормі – 0,2 мг/м3), вуглецю оксид – 5,1 – 5,9мг/дм3(при нормі – 5,0 мг/м3).