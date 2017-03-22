Стало відомо, чим Тернопільщина краща від інших областей

21/03/2017 Розмір тексту:

Рівень демократичного розвитку областей України дослідили представники Асоціації регіональних аналітичних центрів. За їхніми результатами Тернопільщина зайняла друге місце у загальному рейтингу. Першою стала Івано-Франківська область, третьою – Хмельницька, на четвертому і п’ятому – Сумська і Львівська області.

У нашій області дослідження проводили представники громадської організації «Дослідницький центр соціальних технологій», яка входить до Асоціації регіональних аналітичних центрів. Індекс демократичного розвитку визначали за методологією міжнародного інституту демократії та сприяння виборам. Вона будується на дослідженні двох паралельних напрямків: інформацію беруть з відкритих джерел, даних статистики та проводять опитування місцевих експертів. Зокрема, було опитано 22 людини, серед яких викладачі, громадські активісти, волонтери, держслужбовці, посадовці органів місцевого самоврядування, журналісти, підприємці, політичні діячі, політологи, соціологи. Власне, на їхній компетентній думці щодо того наскільки демократичною є Тернопільська область і робили висновки дослідники.

– За методологією, яка застосовувалась по всій Україні нам потрібно було опитати від 18 до 30 експертів, – пояснив Ігор Гірчак, голова ГО Дослідницький центр соціальних технологій. – Ми надіслали запрошення 50 особам в області з пропозицією відповісти на запитання анкети. З них відгукнулися 22.

Консультант Дослідницького центру Сергій Хлєбас додав, що така кількість опитаних є достатньою, оскільки експертне дослідження є не кількісним методом дослідження, як соціологічне, а якісним. І його результатом є компетентна думка експертів, а не кількісні показники. Так само у ньому беруть до уваги не реальні показники, наприклад, економічного зростання, а динаміку їх зростання, яка базується на статистичних даних.

Індекс розвитку демократії досліджували за десятьма тематичними блоками. У блоках «Міжетнічні та конфесійні відносини», «Децентралізація та діяльність органів місцевого самоврядування», «Боротьба з корупцією» Тернопільська область зайняла перше місце. По інших показниках у загальному рейтингу була на другому, третьому і четвертому місцях. За висновками експертів найгірша ситуація у нас із поліцією та прокуратурою. У блоці «Безпека. Органи правопорядку: поліція та прокуратура» Тернопільщина опинилася на восьмому місці. Та в загальному, результат виявився позитивним.

– За загальним індексом демократичного розвитку ми на другому місці серед усіх областей, – каже Ігор Гірчак. – Перше місце зайняла Івано-Франківська область. На третьому – Хмельницька. За нею йдуть Сумська і Львівська області. Я не очікував, що ми будемо на другому місці. Але, в принципі, результат був передбачуваний, адже не секрет, що найбільш демократичними в Україні завжди були Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська області. І проведене дослідження підтвердило це.

У кінці 2017 року буде проведено аналогічне дослідження. І тоді можна буде порівнювати, як змінюється ситуація: стало краще чи гірше у нас із демократичним розвитком.

Ольга Трач

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