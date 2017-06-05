Стало відомо, чому Тернопіль заполонили кліщі

05/06/2017 Розмір тексту:

Останнім часом на прибудинкових територіях та в парках побільшало кліщів. Тернополяни все частіше повідомляють про ці випадки у соціальних мережах. Як повідомляє начальник управління ЖКГ Тернопільської міської ради Олег Соколовський, кліщів і справді більше, все через глобальне потепління.

— Зміна клімату. Глобальне потепління — це не значить, що всюди буде тепло, це значить, що відбуваються зміни і катаклізми, зливи, перепади температур. Бачимо, яке зараз літо, тепло, холодно, дощ. Не буде стабільності. Люди це зробили своєю діяльністю. Те, що зараз так зараз розвиваються комахи, це теж наслідок, — додає головний комунальник міста.

Цьогоріч парки міста вже обробляли від кліщів. Але, каже Олег Соколовський, це не означає, що там повністю безпечно.

— В парках кліщів покропили, вони там виведені. Повністю неможливо знищити, але в більшості — так. На Циганській горі з ініціативи Олега Нитки покроплено. Оброблено там, де є великі скупчення людей, біля готелів, на зупинках і так далі. Але, якщо взяти парк Загребелля, то це 600 гектарів лісу, це неможливо покропити. Якщо ви прийшли в парк “Загребелля”, то треба пам’ятати, що для кліща ви їжа. Тому, щоб, не дай боже, не стати тією їжею, і не дай Бог, щоби потім не отримати хворобу, треба уважно передивитись одяг, бо кліщів видно. Люди часто роблять дурниці, поливають маслом, думаючи, що він має вилізти. Він не вилізе, а навпаки пустить отруту. Викручувати кліща треба в протилежну сторону. Я би радив краще зайти в лікарню, там його витягнуть за дві секунди. Є чимало випадків, що люди виривають кліща, а головка залишається в тілі, — додає Олег Соколовський.

До речі, підприємства, що обслуговують житловий фонд міста, зобов’язали забезпечити виконання заходів щодо усунення умов існування кліщів на закріплених територіях. Звертатись з проханнями вивести кліщів з прибудинкових територій слід у ЖЕКи.

Джерело: Доба