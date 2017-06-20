Спиртзавод з Тернопільщини через суд змусили заплатити 14 мільйонів гривень

20/06/2017 Розмір тексту:

Господарським судом Київської області задоволено позовну заяву прокуратури Тернопільської області в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Тернопільській області до Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» про стягнення збитків, заподіяних самовільним використанням підземних вод, на суму майже 14 млн. грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що державне підприємство «Укрспирт», що знаходиться у с. Новосілка Тернопільської області, з серпня 2011 р. по квітень 2012 р. використало майже 238 тисяч метрів кубічних підземних вод без дозволу на спеціальне водокористування. Незаконними діями підприємства навколишньому природному середовищу спричинено збитки на суму майже 14 млн грн.

Рішенням суду позовні вимоги задоволено у повному обсязі. Державне підприємство «Укрспирт» зобов’язано перерахувати вказані кошти в дохід спеціальних фондів державного, обласного та сільського бюджетів. Так, завдяки принциповій позиції прокуратури Тернопільскої області, місцевий бюджет Новосілківської сільської ради має поповнитися майже на 7 млн. гривень.