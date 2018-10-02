Спритність рук: у поліції показали, як неповнолітня злодійка витягувала гаманці із сумок тернополян. ВІДЕО

02/10/2018 Розмір тексту:

У вчиненні серії кишенькових крадіжок співробітники Тернопільського відділу поліції підозрюють 14-річну мешканку Закарпатської області. Неповнолітня викрадала гаманці з наплічників тернополян у людних місцях.

Правоохоронці довели причетність підозрюваної до трьох фактів таємного викрадення чужого майна, повідомляють у поліції. Своїх жертв неповнолітня вишукувала на пішохідних переходах, серед натовпу на вулицях обласного центру. Лише за один день їй вдалося обікрасти двох тернополянок на центральному ринку. Допоки потерпілі очікували на світлофорі, лиходійка непомітно витягнула у них з наплічників гаманці. Дівчині вдалося збагатитися на 12 тисяч гривень.

Ще однією потерпілою від крадійки стала 33-річна тернополянка. Жінка йшла у справах і не помітила, як з її рюкзака поцупили гаманець. До рук злодійки потрапило 1200 гривень.

Неповнолітню викрили оперативники обласного управління карного розшуку спільно з колегами Тернопільського відділу поліції.

Як встановили правоохоронці, підозрювана – уродженка Закарпаття, ніде не навчається. У нашу область приїхала разом з матір’ю, яка, до слова, була судима за майнові злочини.

За фактами крадіжок, вчинених неповнолітньою, слідчі розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці також перевіряють її на причетність до скоєння схожих протиправних діянь та встановлюють осіб, які, ймовірно, допомагали їй це робити.

Співробітники поліції закликають громадян пильнувати своє майно, особливо у людних місцях. Бути уважними на ринках, пішохідних переходах, у громадському транспорті. Сумку слід тримати якомога ближче до себе, не перекидати її за спину, а особливо, коли в ній знаходяться гроші та цінні речі.